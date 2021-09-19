新北連續三天0確診，不過市長侯友宜仍強調，中秋連假要嚴格落實防疫措施，並感謝市民配合，幾乎沒有看到烤肉情況出現。

【LIVE直播】新北疫情記者會｜2021.09.19

而幼兒園群聚目前還是非常穩定，社區解隔離要到22日，對於Delta侵入社區，持續嚴控。

侯友宜表示，今天是中秋連假第二天，國三接國五、國五道路有壅塞狀況，建議不要朝那邊走。而這兩天天氣很好，新北啟動人潮儀表版，今天（19日）中角衝浪中心、平溪十分瀑布以及烏來這3個地點人潮超過30％，已通報不建議前往。

中央流行疫情指揮中心今天（19日）表示，北部某幼兒園的群聚案目前已匡列3597人，全數都已完成採檢，其中3491人為陰性，28人為陽性，尚有75人在檢驗中，指揮中心指揮官陳時中表示，目前沒有看到疫情外擴情形，但社區感染仍要觀察到9月22日才能進一步判斷是否有外擴，仍不能掉以輕心。

而新北市確診病例連續三天「+0」，市長侯友宜將在1500記者會說明疫情最新狀況。