香港女星鍾麗緹身材火辣、外型豔麗，選美出身的她，以電影《人魚傳說》成為著名的性感女神，鍾麗緹出道28年，始終維持女人味和性感魅力，完全看不出她在今（19日）迎接51歲生日，對此，鍾麗緹感性說：「不管幾歲，年齡只是個數字而已」，鍾麗緹喜歡自己的每一段經歷、也愛現在的自己，而鍾麗緹過生日，婆婆也特別大方入鏡替媳婦慶生，鍾麗緹還調皮地要對婆婆砸奶油，婆媳互動相當融洽。

鍾麗緹今迎接51歲生日，她稍早在微博開心說：「我過生日啦～」，鍾麗緹感性寫下：「不管幾歲，年齡只是個數字而已，我喜歡我的每一段經歷，更愛我現在的自己」，而鍾麗緹也許願：「希望世界平平安安，大家都很健康，疫情趕快過去」。

鍾麗緹微博全文。（圖／取材自鍾麗緹微博）

鍾麗緹曬出自己出道以來的作品，她的俏麗五官和高顏值，至今都沒變，鍾麗緹美了28年、相當不科學，而鍾麗緹也回顧自己23歲時、以國際華裔小姐冠軍踏入演藝圈，星運不錯的她，接連演出電影《人魚傳說》、《中南海保鑣》、《破壞之王》等片，鍾麗緹沒有女神包袱，她特別喜歡拍搞笑角色，這也造就了鍾麗緹的高人氣。

鍾麗緹正能量迎接51歲，她開心說：「精神很重要，我一直都是很年輕的狀態，以前的我穿搭特別成熟、很緊張，現在放開了，懂得愛自己、享受生活，每個女人不管什麼年齡，都要有美好時光」，而鍾麗緹的婆婆和女兒，也大方入鏡替鍾麗緹慶生，祖孫三代同框相當溫馨，鍾麗緹還調皮地作勢要對婆婆砸奶油，婆媳互動相當融洽。