捕魚方式有很多種，包括網魚、釣魚、刺魚…等，不過竟然有人站在水壩上，直接拿著弓箭射向水面下的魚，而且還一次命中，超神準技巧震驚無數網友。

網路上日前瘋傳一段名為「從水壩上狙擊魚兒」的影片，畫面中可見，一名男子手持弓箭，站在水壩上倚靠著護欄，並且朝著水壩下方的湖綠色水面拉弓放箭，沒想到收線後真的從水面下拉出一條肥滿的大魚。

事實上，這段影片最早在2016年就已經發布，觀看數累積逾1.5億次，如今再度被起底，男子神準的射箭技巧同樣震驚無數網友，眾人看了影片後紛紛留言直呼「哪裡來的神射手啊」、「天啊直接爆頭欸」、「這準度根本神乎其技」；不過也有人認為，男子出於好玩的心態對魚進行獵捕的行為實在不可取，「想像你是一隻魚，在水裡愜意的游來游去，結果突然天外飛來一隻箭，連好好吃最後一頓晚餐的機會都沒有，不覺得殘忍嗎？」

另外也有網友指出，男子收線總共拉了17次，粗估每拉一次上升3英尺（約90公分），那麼17次約莫是15公尺的距離。