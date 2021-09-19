中華大學繼2018年與微軟攜手成立全台第1間AI＋體驗中心後，近日再與產業界的智慧眼鏡先驅佐臻科技共同成立台灣第1家元宇宙（metaverse）概念應用XR體驗中心，以因應未來產業發展大趨勢上需要科技人文的綜合養成。

中華大學指出，佐臻科技公司以驅動AR產業創新為使命，今年推出台灣首款結合5G連網功能的AR智慧眼鏡及XR智慧空間解決方案，結合國內外重要的生態系策略伙伴，在智慧製造、醫療、展演、教育、娛樂等領域，提供產品技術服務，也是全球AR智慧眼鏡整合應用服務的領導廠商。

這次佐臻科技捐贈中華大學XR教育平台，後續將持續提供技術諮詢協助，並進一步結合產業生態系策略伙伴跨域串聯軟硬體垂直整合，與中華大學產學合作共同開發創新的應用。

中華大學校長劉維琪表示，未來產業發展大趨勢上需要科技與人文的綜合養成，因此繼2018年與微軟攜手成立全台第1間AI＋體驗中心後，此次再成立全台第1間具有元宇宙概念應用的XR體驗中心。

中華大學副校長兼研發長游坤明則表示，透過成立XR體驗中心並投入相關教育設備與技術，可使學生快速投入目前產業界相關技術的學習，藉以提升中華大學學生於產業界與學術界的競爭力。

體驗中心執行長陳昀暄說明，目前已投入將AR技術結合中華大學AI應用體驗場域及產業數位轉型所需的研發能力，使學生在元宇宙產業中能搶得先機。

而中華大學研究發展向來注重學生未來畢業後能快速銜接產業界實戰能力，因此這次成立具元宇宙概念XR體驗中心，期以提供AI加上XR前瞻技術及軟硬體設備與設計教材，不僅可加速提升中華大學學生學以致用能力，更積極推動AI、XR技術教育推廣，並進一步達成產業人才培育，以提供學生畢業後能夠投入AI、XR相關產業的專業技術與知識。