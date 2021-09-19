小男孩樂團日前在Twitch平台上開直播唱歌。（滾石唱片提供）

適逢中秋將至，小男孩樂團與網友們突發奇想，將天后張惠妹的經典歌曲〈我要快樂〉即興改編成應景中秋節的〈我要塊肉〉，腦洞大開唱出所有人的心聲「我要烤肉，疫情我們不好過」，更貼合時事道出想烤肉卻無法出門的無奈：「有些人喜歡吃七分熟，我管他烤全熟，時中卻說在家過」，成為今年最應景的中秋節歌曲。

小男孩樂團演唱〈我要快樂〉時，吸引粉絲kuso留言「我要塊肉」，結果釣出觀眾集思廣益「寫詞」，主唱米非、吉他手漢斯與合音喻柔即時整理出網友創意，完成了烤肉之歌：「我要塊肉，我要肉烤個全熟，有些人，喜歡吃七分熟，我管他烤全熟，時中卻說在家過。我要烤肉，疫情我們不好過，肉不是熟的，全都是假的，只有病毒是真的。」

小男孩樂團5月在Twitch平台「小男孩樂團_米非」頻道，開始「小男孩小吃部」主題直播，打造小吃部般的放鬆環境，線上練團的同時在家吃吃喝喝，與歌迷互動聊天，並開放點歌，成為粉絲每星期引頸期盼的「深夜福利」。

小男孩樂團表示，疫情讓演出機會減少許多，原本是想維繫練團的習慣，不要忘記演出手感，於是自主鑽研軟體、研究網路連線，找到能「音畫同步」的方式，邀樂手、合音老師們在各自家裡一起線上遠端練團。結果直播意外獲得好評，所以就決定固定每週一和週五晚上九點上線互動，陪伴大家度過夜晚時光。

日前小男孩樂團在全新大型音樂綜藝節目《＃T-POP我們聽大的!!》演唱，也和主持人黃子佼、趙岱新共同回顧在疫情下的音樂創作經驗。演唱片段可以在YouTube上觀看，完整節目也將於9／19(日) 晚上八點在電視與網路重播。小男孩樂團表示，多首新歌已經在路上，呼籲大家可以先看節目聽歌，或是每週鎖定「小男孩小吃部」的直播，新歌很快就會與大家見面。團員透露，將陸續推出風格不同以往的音樂，有絕對意想不到的驚喜，有望在今年底前推出第四張專輯。