國高中生將從23日開始施打BNT疫苗，指揮中心指揮官陳時中今表示，打完疫苗後2周內不要從事劇烈運動，學校體育課應配合學生打疫苗的時間點做適當安排；此外，打完疫苗28天內，如果有心肌炎或心包膜炎的五大症狀，應盡速就醫。

美國食品藥物管理局（FDA）的多數專家認為，一般人沒必要打第三劑疫苗，但65歲以上或高風險族則可打第三劑加強劑。對此，陳時中表示，對於第三劑各國做法不同，美國專家的建議有參考價值，不過我國要打第三劑還要6到9個月以後，這段時間可以持續蒐集實驗數據及專家意見，以進行滾動式調整。

此外，台灣高中生及國中生即將開打BNT疫苗，們們是屬於年輕好動的族群，打完疫苗後可以進行各式運動嗎？陳時中說，學生打完BNT疫苗後兩周內，要避免劇烈運動，學校體育課有必要配合調整。

陳時中進一步指出，學生打完BNT疫苗後，若在28內出現心肌炎及心包膜炎的五大症狀，應該趕緊就醫。這五大症狀分別是：一、胸痛、胸悶；二、心悸、心跳過快或不規則；三、呼吸急促；四、運動耐受不良，如沒有力氣爬樓梯；五、暈厥或昏厥等。