針對大陸突然宣布暫停台灣蓮霧與釋迦輸入，高雄市長陳其邁19日表示，中國今天通知，明天就不得輸入，此做法對台灣極不友善，更不符合WTO規範，有如禁止鳳梨輸陸事件翻版，更打擊所有勤奮的台灣農民。

全國蓮霧種植面積3166公頃，其中，高雄市蓮霧種植面積為405公頃，佔12％。主要分布在六龜地區，其他區域屬於零星種植。高雄蓮霧1年產量約有5700噸，蓮霧主要是內銷為主，佔比9成，其餘1成是外銷。高雄蓮霧目前非產季，六龜蓮霧上周農產批發市場拍賣價格達每公斤110元。

陳其邁特別指示需擴大國內行銷以保障農民收益。農業局將於今年蓮霧盛產期，11至12月份，於國內百貨公司與大型連鎖購物等通路進行合作推廣，並於高雄首選電商平台與六龜農會電子商城上架蓮霧禮盒，高雄市政府將配合中央，擬定完整產銷措施，穩定蓮霧價格，保障高雄農民收益。

高雄市農業局長張清榮表示，高雄市長期推展與經營農產品外銷日本、新加坡與加拿大等國際市場，香蕉、芭樂、蜜棗與玉荷包荔枝都已深耕國際市場，今年3月起鳳梨外銷中國受阻，農業局持續輔導農會與合作社分散貿易風險，順勢擴大與加強日本與新加坡合作，並輔導蓮霧分散到其他國家，新加坡與加拿大已成為高市蓮霧的重要外銷市場。