台南市岸內糖廠影視基地自開放以來，不少民眾穿著古裝服來共襄盛舉。（張毓翎攝）

台南市政府文化局趁著追劇熱潮，自9月17日至10月31日開放岸內糖廠影視基地給遊客參觀。（張毓翎攝）

因應防疫，市府每天上、下午各2個時段，每時段開放100人以下入園。（張毓翎攝）

因應《斯卡羅》播出熱潮，台南市岸內糖廠影視基地的「清代漢人市街」片場，開放團體預約參觀，自開放以來，不少民眾穿著古裝服來共襄盛舉，只是天氣實在太熱，19日上午有3位Cosplay的正妹在門口量體溫時均逼近40℃，現場研判她們服裝太厚，加上頭飾等配件導致體溫過高。

歷史劇《斯卡羅》創下高收視率，以「府城」為拍攝景點的岸內糖廠影視基地則完整保留，台南市政府文化局趁著追劇熱潮，自9月17日至10月31日開放給遊客參觀，每天上、下午各2個時段，每時段開放100人以下入園，目前480團名額全部額滿。

文化局表示，此次除邀請金鐘美術指導許英光在蝶妹工作的海關醫館，重新陳設《斯卡羅》小型劇照展，讓大家可以同步回味劇情及感受154年前的府城；此外，期間更特別推出文創商品岸內專賣店，來片場參觀的民眾可買到古蹟賣店才有的台南成功系列伴手禮。

鹽水區公所因應影視基地開放，透過「台南市社區營造計畫」以原有導覽志工為基礎，並同時招募新血，培訓出23名導覽員，除了支援影視基地導覽，也提供鹽水區一港四巷的遊程，讓遊客在追劇的同時，還能深入了解鹽水在地的文化歷史。

中秋連假第2天，今天上午園區發生一件意外小插曲，由於從停車場到園區有一段距離，烈日當頭下，有3位玩Cosplay的正妹在門口量體溫時，因溫度均逼近40℃被擋下，工作人員先請她們在陰涼處休息，等她們體溫降到37.5℃以下才放行入園。