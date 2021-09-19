天使隊連續兩戰不敵運動家，19日運動家派出菜鳥投手卡普瑞利安(James Kaprielian)，原本打算給他最後一次先發機會，投不好就放到牛棚。結果卡普瑞利安6局無失分，只被敲兩支安打，率領球隊以3-1擊敗天使。大谷翔平有兩支安打，不過是在卡普瑞利安退場之後才打出，天使也是靠著大谷幫忙才沒有被完封。

運動家首局上在天使投手蘇亞雷斯(José Suarez)手中打下3分，包括歐森(Matt Olson)的陽春炮與連續長打，但後來8局都沒再得分。

第7局運動家換下卡普瑞利安，葛拉(Deolis Guerra)登板的第一球就被大谷翔平敲成滾地安打，而且是斷棒安打，接著隊友安打護送大谷到二壘。此時發生一個罕見的守備意外，瑞吉福(Luis Rengifo)打成內野滾地，第一時間被運動家完成雙殺守備。沒想到天使隊提出挑戰，因為補位一壘的投手葛拉在接球之後，球又從手套裡掉出來，因此主審改判安全上壘！

運動家總教練馬文(Bob Melvin)上前抗議，結果當然是被主審攆出場。因為這球改判，導致大谷登上三壘，接著隊友安打送他跑回唯一的1分。9局下運動家再換投，大谷擊出平飛安打，天使攻到兩出局滿壘才飲恨。

天使已經連敗兩場，20日的系列賽最終戰將由大谷登板主投，看看能不能躲開橫掃，順道把仇敵運動家拉下馬。同日洋基輸球，紅襪、藍鳥佔著美聯外卡兩席，洋基落後藍鳥0.5場勝差，運動家落後1.5場。