【愛傳媒藺奕專欄】接受電子媒體專訪完，夜已低沉，本周多事，難敘詳，心恆定、燦如銀河。

各國摯友替我翻譯告別詩是本週最有意義的事了，這件苦差事，居然沒有一個人拒絕。面對我的文字，還自發性組成跨國小組討論用字遣詞慎重其事，你說我有多感激。

朋友還開玩笑說，如果不小心矇中什麼國際人權或文學獎，他們就近可以代領喔。

一切靈感來自銀河。很多人都知道銀河在日語是「天の川」（天之河），但在切羅基語，銀河是「狗狗逃跑之地」，要不是我在美國北卡州念書時去過切羅基部落學到這個字，我真會無知的以為，美國人就只會講英文呢！

匈牙利語以「勇士之路」形容銀河，在車臣語，便成了「稻草散落的路徑」，「光之河」是希伯來語，阿卡德語是「天空之蛇」、瑞典語的銀河是「冬日街道」、泰語是「白象之路」、馬拉雅拉姆語是「牛奶之海」⋯這些文字如何書寫台灣，大家一定也非常好奇吧。

上一個月圓日，新竹南寮發生「政策殺人」造成丈母娘意外身故的憾事，無論是法律或政治責任，圍捕的對象已經很明顯了，新竹市政府的瀆職和卸責，是對全體人民的宣戰，我絕對以德報怨，會讓「新竹南寮」這四個字在他們想像不到的地方「響徹雲霄」，政府一股勁拼命吹大的氣球，只要勇敢的戳破它，到頭來也就剩下一塊小小爛爛的塑膠皮。

於是有年輕朋友問我甚麼是勇敢。

「面對惡霸時你很少能赢，但仍然起身對抗，就是勇敢。」

只要勇敢就能贏嗎？

「社群時代，如果能讓演算法當你的好朋友，那麼小蝦米也很有機會戳痛鯨魚的大雞雞喔。」我說。

感謝這一把重杖的擊打，負重之人如我，對噪音和大火，喚醒某一種野性的親近，使自己朝著千百種連結拉近和繃緊，就像傳說中被切斷的毒蛇，它的切口在黑暗中尋找彼此、相互癒合之後，很快又要重見光明了。

佳節愉快。

作者為文學奬得主

照片來源：作者提供。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。