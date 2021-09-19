【愛傳媒鄭自隆專欄】

閉戶自肅，就是要讀書（13）

書名：傀儡花

作者：陳耀昌

出版：INK印刻文學

年代：2021二版

●歷史、小說、歷史小說

厚達460頁的書終於斷斷續續讀完，很佩服作者陳耀昌醫師，純小說好寫，反正天馬行空，但歷史小說必須以史實為基礎，容不得亂扯，耀昌兄遍查國內外史料，態度如寫學術論文；台灣的醫學院果然專收菁英，斜槓唱歌的不計其數，醫生拉小提琴的更不稀奇，但寫歷史小說的，耀昌兄可能是第一位。

《傀儡花》寫1867年的羅妹號事件，此事件不見於歷史教科書，台灣人知道的應該不多，事件或許未必如作者所謂的台灣歷史轉捩點，產生蝴蝶效應，導致1895年日人侵台，即使沒有交涉此事件的美國廈門領事李讓禮（李仙得）介入，以清廷的積弱，日本還是終會取得台灣；但此事件突顯了清廷的顢頇，與原住民的自主性，「南岬之約」是台灣涉外的第一份條約或MOU，是台灣人自己完成的，完全沒有清廷官員的角色，來台過水官員眼中的化外之民，可以獨自處理涉外事務，而且贏得對手讚賞肯定。

歷史his story，都是男人打架爭權的事，當然比較「乾」，要變成小說，就要一些潤滑劑，男人故事的潤滑劑當然是女人，所以《傀儡花》就有了歷史之外虛構的角色「蝶妹」，客家與原民混血的女孩，成了貫穿本書主軸的主角，也是書名《傀儡花》的由來－來自傀儡山之花。小說稱為fiction，當然可以虛構，「蝶妹」是個巧安排，本書若沒有「蝶妹」會很難看下去。

書中「南岬之約」的前夕，李讓禮因壓力大，強暴了蝶妹，而蝶妹也沒有抗拒，對蝶妹的失身，作者說是「隱喻台灣人的命運」，下筆時「相當掙扎」；其實早年異族通婚，本就象徵「男強女弱」的不對等關係，戰後移民外省男人娶本地女性（統治者與被統治者），60年代美國水兵與台灣吧女（經濟強勢者與弱勢者），一些台灣女生熱衷嫁給美國人日本人（低度文明者對高度文明的敬仰）都是；翻開400年的歷史，外來殖民者來來去去，台灣的角色本就像被賣來賣去的弱女子。

●英雄

冒險小說必須塑造英雄，本書的英雄，不是清廷總兵劉明燈，也不是美國領事李讓禮、浪人必麒麟（「必麒麟」是劉明燈賜予的漢名，其實叫「畢麒麟」會更好，漢姓有畢無必），真正英雄是瑯嶠十八社大股頭卓杞篤，這也是作者說的「試圖以當代原住民的立場來建構台灣史」，台灣歷史原住民從來都是陪襯角色，終於在本書得到正視；可惜在《斯卡羅》劇中，卓杞篤的戲比李讓禮少，而且被塑造成殖民霸權的「被教化」角色。

作者雖然肯定劉明燈，但不喜歡清朝的官，書中描述清官狡詐、清兵兇殘，而原民誠信，值得信賴。書中尾聲，延續至日治時代，透過森鷗外兒子森於菟，與李仙得孫女関屋敏子的對話，就說「清國不配擁有台灣」。

●生番？

《傀儡花》稱原民為「生番」，作者在書中前言「作者的話」，表示使用史料語彙僅為忠實呈現，並非不敬或詆毀；《斯卡羅》戲中一樣稱「生番」，這通通可以理解，如果書中或戲中逕稱「原住民」那才是扭扭捏捏、不倫不類，與背離史實。

不過這讓我們想起2017年課綱修改，刪了連橫的「台灣通史序」，代以洪繻（洪棄生）的「鹿港乘桴記」，主張刪除者的理由是台灣通史序提到「篳路藍縷，以啟山林」是漢人侵奪原住民的土地，而稱原住民為「番」，有「有歧視原住民之虞」，也違反原住民教育法精神。這些理由若是有道理，那也適用使用公家經費拍的《斯卡羅》，但當時講話的人現在都沒有聲音，是昨非今是，台灣社會真的進步了？

還有一個細節，細心觀眾應可看出，《斯卡羅》劇中人物稱洋人為「紅毛番」，這是忠於史實，但字幕打出卻是「洋人」，怎麼回事？「番」是以前台灣人對非我族類的通稱，馬雅各把漳泉廈門話用羅馬拼音譯出，帶來台灣傳教，稱「白話字」，當時文盲太多，白話字用於閱讀聖經、印刷報紙，但台南人就稱它「番仔字」，「番」當然貶抑，但也是俗稱。

●台南的吃

台南人好吃，書中有小插曲，台灣道台吳大廷宴請李讓禮，菜單是－

第一道：四色冷盤，含烏魚子、煙腸熟肉

第二道：扁魚白菜加魚翅

第三道：五柳枝

第四道：焢茶

第五道：清燙魷魚

第六道：紅蟳米糕

甜湯：杏仁豆腐

酒品：紅露酒。

這些都是日治時期的酒家菜，雖然都是福州菜系，但料理隨著文明而演化，150年前清領時代的台灣府廚子能否做得出來，不知道。台南的煙腸熟肉，就是台北的「黑白切」，以前的確是宴客菜，但現在飛入尋常百姓家，路邊攤都可以吃到；此外扁魚白菜是扁魚白菜，魚翅則另為魚翅羹，價位差太大，二者不會混在一起，扁魚白菜是家常菜，只有扁魚與白菜，但魚翅羹配菜更為多樣，工序也繁複，上得了檯面；五柳枝即現在的「松鼠魚」，通常是黃魚，用比目魚較少，比目魚肉少，寒傖，黃魚才肥美；「焢茶」應做「焢蹄」，是焢滷蹄膀，台南人不會加茶葉，如處理茶葉蛋一般，所以稱「焢茶」恐不合適；「清燙魷魚」，台南人給它一個怪名字，就稱「活魷魚」。

胡亂弄斧，耀昌兄見笑了。

作者為政治大學傳播學院兼任教授

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