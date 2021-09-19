【愛傳媒特約記者吳思賢報導】再過兩天就是中秋節了，又適逢連續假期，很多人都想採購知名月餅當伴手禮。原本就非常受歡迎，日前又被選為網路聲量第一名的「小潘」，再度出現大排長龍的情況，人潮從小巷子一路排到中正路的大馬路。

愛傳媒先前曾經報導，市面上的月餅品牌眾多，許多名店以獨具特色的糕點備受矚目，其中隱身在板橋小巷弄之中的「小潘蛋糕坊」最受到網友熱議。小潘除了有蛋糕，蛋黃酥、鳳凰酥都很有名，而且走的是平價路線，CP值最讓人滿意。有忠實顧客就說，如果要比好吃，小潘一定是前幾名，但不一定是第一名，但是如果加入價格考量，小潘一定是第一名，因為其他競爭品牌的價格都非常貴。

日前《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》呈現月餅十大品牌聲量，小潘位居第一名。

根據這項聲量分析，小潘蛋糕坊以其「鳳凰酥、蛋黃酥」深受民眾喜愛，不少網友表示：「吃完小潘後，小潘目前永居第一」、「小潘蛋黃酥真的太強！但到底怎麼買的到」。

台灣藝術大學廣電系教授賴祥蔚說，板橋的小潘蛋糕跟台藝大的距離不太遠，有時他去上課會順路買蛋糕到學校跟學生們分享，只要不是在假日或是連續假期前往，應該都很容易就可以買到，但是遇到中秋連假這種時刻，恐怕最少要排隊半小時甚至1小時。