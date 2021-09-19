中秋節是親友團聚時刻，飲酒助興司空見慣，台南市酒駕案件隨之暴增，警方統計連假前3天（16日至19日）共取締97件，平均每天取締酒駕案達27.7件，較疫情發生前的2019年每日平均數9.12件還要多3倍，提醒民眾飲酒務必找代駕與搭小黃回家。

台南市警方針對秋節酒駕提前成立專案取締，儘管事前呼籲「秋節歡聚不悲劇」，最近每天的酒駕案件仍然較平日暴增。

警方統計16日至19日下午2時止的取締酒駕案件數，3天半時間已取締97件，其中73件酒測值0.25毫克以上，依照公共危險罪送辦，剩下24件未到0.25毫克，仍需依累犯次數繳交不同罰金。

警方統計疫情尚未發生的2019年全年酒駕取締共6366件，平均每天17.5件，去年新冠肺炎疫情發生，酒駕數字大降，每天平均9.12件，最近3天酒駕取締平均每天有27.7件，明顯增加，連假還有2天，警方提醒民眾飲酒切勿自行開車。

台南市交通大隊呼籲，警方在剩下2天的假期中，將持續在各風景區及交通要道執行交通疏導，並在易酒駕、易肇事時間與地點執行路檢勤務，加強取締酒後駕車工作。另外提醒民眾注意，在隔日宿醉情況，人體反應仍受酒精影響，仍應避免駕駛行為，以免酒測仍有反應，照樣吃上刑罰與罰單。

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