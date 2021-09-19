網紅四叉貓因自驗接種高端疫苗後的抗體引發爭議，疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞，整理出近期5名網紅所檢驗出的各種不同結果，強調檢驗時間點、有無打過第二劑、體質、檢驗試劑等因素都會影響抗體結果，日後會討論訂出統一標準，讓抗體檢驗的結果能夠具有真正的指標意義。

羅一鈞今於記者會中表示，根據指揮中心蒐集，近期自驗抗體的個案共有5例，其中有3例接種高端，另外2例則是施打莫德納及AZ，抗體數值介於在35至4861。羅一鈞說明，若沒有打過第二劑就驗抗體，結果可能會介在10至數千之間，差異相當大，建議民眾打完第二劑再去驗抗體結果會較準確，因此跟檢驗的時間有關；另外也可能每個人的體質不同，抗體產生的快慢就會有差異。

羅一鈞今於記者會上分析5名網紅驗抗體的結果。（圖／翻攝自疫情直播）

羅一鈞指出，抗體生成是一個動態過程，可能今天驗的結果，過一兩天後數值又變高，而且打過第一劑與第二劑的數值沒有明顯相關，這部分都需要訂出一套統一標準供民間遵循，才能準確的判讀結果。

羅一鈞說，市面上檢測抗體的產品，沒有一樣可以驗出中和抗體，而且感染後的抗體與疫苗接種後而生成的抗體不同，因此下周開會都會納入討論。

5網紅驗疫苗抗體羅一鈞強調，將來訂出民眾自驗抗體指引，需要針對檢驗標的、方法進行律定，讓大家拿到的報告都能夠有一致性的標準，同時檢驗結果也要有專業評估與說明，以免互相混淆。