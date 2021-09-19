林依霖曾多次與五月天、八三夭等合作編曲，日前推出打氣單曲〈Be Alright〉並舉辦小型音樂會，坦言該曲創作靈感來自於一場在疫情期間失敗的試管嬰兒療程，加上近年疫情的狀況，帶給大家很艱難的考驗，讓她有感而發，期盼藉由歌曲給人力量，重新尋找人生重心，同時希望能盡快撐過這不斷令人崩潰又偏偏不離去的疫情。

林依霖身兼音樂製作人、創作歌手、編曲家、演唱會樂手、同時擔任當道音樂副總，對於用心經營自己事業的女性來說，生小孩是個天大的決定，背負著社會及長輩對於「母親」的期望，更必須承受社會看待「職業女性」及「媽媽」的落差，必須冒著失去工作或被替代的風險，流失寶貴的生育歲月，來兼顧自己的夢想與事業。當她好不容易做出決定後，經歷辛苦的試管療程卻又失敗時，醫生安慰說「這有時候也是機率問題，別太在意」。

林依霖自認個性樂觀，但這次的失敗，難以避免地造成她「自責」的感受，加上疫情期間承受各種生活及工作壓力，她陷入前所未有的矛盾與低潮，卻又想故作堅強，不願讓身邊的人擔心，最後反而自己精疲力盡；林依霖將這段期間種種感受，寫下〈Be Alright〉這首歌，感性表示：「無論是不是跟我狀況相似的女性朋友，相信在這世界上還有很多很多人，正在經歷各自的人生難題，都在與自己的內心拉扯，也因為面臨各種挫折而產生了自我懷疑，否定了自己，想透過這首歌跟自己也跟你們說，我們能走到這裡已經很勇敢了。」