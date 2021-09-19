中正大學法律所26歲黃姓研究生16日騎機車停等紅綠燈時自摔，兩度開刀後至今仍昏迷不醒，事後家屬得知黃生10日曾接種高端疫苗，懷疑健康大男生突然血栓跟疫苗有關，加上主治醫生透露黃生醒過來的機率僅僅2％，讓家屬十分難過，只能期待奇蹟出現，嘉縣衛生局長趙紋華表示，家屬如有疑慮，可向衛生局提出申請藥害救濟申請。

家屬指出，黃生16日中午騎機車，從駕訓班返回宿舍途中，在停等紅綠燈時，不明原因連人帶車摔倒在地，後方同學見狀立即通報救護車，送往大林慈濟醫院救治，家屬則連夜從桃園南下。

黃父表示，他看到兒子時，兒子感覺意識遲鈍，但還能跟他們對話，甚至說自己有打過高端，並交待租屋處地址，之後因狀況變差，17日緊急進行腦部減壓手術沒改善，18日又動了一次刀，但兒子還是沒醒過來。

黃父說，之後在兒子租屋處發現黃色小卡，上面標註9月10日下午曾至民雄鄉衛生所施打高端疫苗，據此向院方反映，希望能抽血檢測，卻遭院方以指數未達標準婉拒。

黃生指導教授盧映潔則說，院方開出診斷證明表示黃生因右側內頸動脈血栓導致右側大腦大範圍梗塞，但院方一開始沒有幫他做手術，是直到17日才做了第一次的顱內減壓手術，因腦壓未改善昨又做了第二次，加上院方一開始沒有做任何通報，質疑處置有瑕疵。

大林慈濟表示，針對該研究生，醫院第一時間「救人優先」，當天術後隨即通報相關單位，並抽取黃男血液送第三方公正單位檢查，一切依照正常程序流程，希望各方能集氣，祈禱黃同學度過難關。

趙紋華說，目前未接到研究生相關藥害申請，只要家屬提出，就會派員到醫院調病例送中央審查，另嘉縣衛生局目前接獲高端不良反應有7件。稍早黃父表示已接到通知，明一早會到民雄衛生所提出藥害申請。