51歲藝人張庭和老公林瑞陽在大陸經商有成，身價傳高達300億人民幣（約1200億新台幣），但傳出張庭近期悄註銷旗下9間公司逃回台灣，對此她昨（18日）開直播帶人參觀價值40億人民幣（約172億新台幣）的倉庫，證明自己人還在大陸。

張庭和丈夫林瑞陽雙雙棄影轉商，將事業重心轉往大陸，締造出一座微商王國，曾被陸媒指出夫妻倆光繳稅就要21億（約新台幣91億），財力十分雄厚。近期大陸政府頻整肅演藝圈，目前已有700多個藝人工作室被註銷，張庭旗下的9家公司也被發現低調註銷，甚至冒出她逃回台灣的說法，不過，張庭昨（18日）已透過直播打臉這個謠言。

張庭帶一群人直播172億倉庫內部，商品琳瑯滿目，經營得相當好。（圖／抖音@張庭品牌）

張庭在自己的品牌抖音直播中以紅藍暈染大學T恤配黑長褲現身，和林瑞陽一起帶著許多人參觀微商倉庫，畫面中寫著：「張庭40億倉庫開倉放糧、中秋寵粉，超大浮力（福利）」，只見倉庫空間非常寬廣，一層一層高架櫃擺滿大大小小的貨品，林瑞陽還倒出整箱產品、興奮地高舉空箱，不難看出經商有多順利，且人就在大陸，直接用行動破除逃回台灣的傳言。接著，張庭在個人抖音頻道上傳影片，表示：「控制好自己的脾氣，才能掌控住自己的人生」，並補充：「少發脾氣，按時睡覺！ 不要亂想，還有多笑！」

事實上，張庭被爆逃回台灣時，已透過友人向《中時》否認消息，表示會註銷9家公司的原因是沒有開展的業務，所以沒有存續的必要。