李政宰這次在劇中詮釋因賭博欠下高利貸的貧苦中年魯蛇。（Netflix提供）

朴海秀在劇中屬於智力擔當，本人則是偏向體力擔當。（Netflix提供）

韓國影帝李政宰攜手朴海秀主演新劇《魷魚遊戲》，上週五（17日）在Netflix上線後，24小時內立刻衝上台灣排行榜第3名，該劇描述456個超級魯蛇要在一連串的遊戲中相互競爭、合作，最後贏家可獲得高達456億韓元（約新台幣10.8億）鉅額獎金的故事。2人日前接受台灣媒體越洋聯訪，被問到現實生活中抵擋得住456億活動獎金的吸引嗎？他們皆表示因為金額太大很難相信，會懷疑是詐騙，朴海秀也說：「因為不是自己努力得來的，所以不會想收。」

李政宰這次他在劇中詮釋因賭博欠下高利貸的貧苦中年魯蛇，被問到事前是否有先做體重管理？他表示沒有特別減重，「之前大多演很強勢的角色，第1次飾演平常就會遇到的鄰家大叔角色，想說這樣觀眾會喜歡嗎？不過開始拍攝之後，投入於角色中，剛剛說那些的擔心就沒有了」，接著笑喊「但是離上線日不久，已經忘掉的擔心又浮現了出來」。而朴海秀則對於能夠與李政宰合作，直呼「真的是言語無法形容之感恩的時光」，他說在學習演戲時，就是看著李政宰的作品追星夢，不過實際拍攝後，發現李政宰在片場總是如鄰家哥哥般親切地對待他，大讚對方「真的是名不虛傳」。

主演們在劇中必須通過6個童年遊戲，打敗其他玩家贏得456億韓元。如果現實生活中有機會參加的話，覺得自己的優勢是什麼？李政宰選了第2個遊戲「（戳）椪糖」，椪糖中間會有圖案，必須把圖案完整拆下來才算過關，他相當有自信地說：「那是我們小時候常常玩的遊戲，有信心會贏，而且是賭上性命的遊戲，所以一定要贏。」朴海秀在劇中屬於智力擔當，本人則是偏向體力擔當，以及快速察言觀色的能力，更不忘嘴甜喊「如果是和前輩一起，我有信心生存到最後」。至於戲外擅長的遊戲，李政宰認為是「打彈珠」，因為可以變換出很多遊戲種類，「有很多不同的樂趣，有可以贏對方的趣味性，如果玩膩了這個遊戲，就可以玩下一個」，朴海秀則回「小時候常玩騎馬打仗，台灣應該也有小朋友會玩，只要是動到身體的，我都是很會玩」。

演出生存遊戲為主題的作品，也讓2人相當有感觸，李政宰感性表示「在現實的生活中，我們錯過了什麼，我到底為了什麼，或是為了要得到什麼而如此地拼命，我覺得大家一定也會有思考這些問題的機會」，透露他們收工聚餐時也聊了很多，「我記得我們有聊到，雖然我們是以極端的故事和狀況拍攝完此劇的內容，但是現實生活應該是更加極端的」。朴海秀則稱「我們的作品雖是在框架內發生的故事，但是其中也探討了人性的本質，說真的也在傳遞著訊息，如果大家看完以後，可能會覺得心裡悶悶的，我認為也會開始思考自己為了什麼而努力著，或是自己失去了什麼」。

最後2位也暖心給予陷入迷茫的人大大鼓勵，李政宰提到因為疫情，有很多人在經歷著困境，「不僅是疫情，在我們的劇中出現的很多角色，他們經歷著很多憂愁和對生活的許多煩惱，會出現很多的悲傷和煩憂的事情，但是不要失去盼望是最重要的，有信心盼望會實現，這也是很重要的」。朴海秀也附和「不失盼望是很重要的，活著的每一瞬間我們可以環顧四周，照顧就在身邊的人，這些舉動我想是可以安慰和鼓勵到自己和彼此，我們的話，希望能以好的作品來為觀眾帶來安慰和鼓勵」。