台北市編列6.45億元推出「熊好券」加碼振興，藍綠議員質疑8日起開放店家加入合作，但參與數卻成了柯市府「不能說的祕密」，恐怕是參與情形太差，不提供資料成了「遮羞布」，而熊好券只能透過台北通APP抽獎，目前僅96萬名市民使用，更痛批振興預算成了台北通績效。對此，市府回應，目前是試營運階段，22日會正式對外宣布。

五倍券將在9月22日開放登記，北市推出「熊好券」讓民眾到台北通APP登記，10月8日公開抽籤，包含住宿券、饗購券、藝文券、運動券、市集券等5種票券，除住宿券面額為1000元以外，其餘每種票券500元。

國民黨議員王欣儀向市府調閱活動店家數、審核通過店家，結果所有局處竟統一回覆暫無統計，她質疑，數位平台隨時可從後台查閱店家參與情形，結果市府卻給不出數字，成為柯市府「不能說的祕密」，恐怕是參與情況太差，拿不提供資料當遮羞布。

她指出，有店家陳情想登錄成為「熊好店家」，除了驗證程序繁瑣，最後上傳資料一直無法成功，花了2個多小時還沒完成申請。

此外，民進黨議員鍾佩玲質疑，熊好券必須使用台北通抽獎，台北市有246萬名市民，但有註冊台北通的市民僅37.6％、96萬人，台北通可以振興多少店家讓人打了很大的問號，不希望振興預算變成台北通績效，應該開放更多平台加入。

對此，市府祕書長陳志銘回應，目前仍在試營運階段，參與店家數一直有變動，22日就會對外宣布，會努力讓台北通更好用；北市資訊局長呂新科說，系統都有經過壓力測試，個案問題會再了解。