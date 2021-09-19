關山義消中秋不休假訓練照常。（蔡旻妤攝）

關山義消中秋不休假訓練照常。（蔡旻妤攝）

關山鎮義消分隊中秋連假不休息，則是把握機會進行救溺勤務演練；由於天氣悶熱，義消們汗水直流，在地店家主動提供飲品讓義消解暑，順道補充消耗的體力。

在卑南溪畔，關山義消分隊的打火弟兄反覆在進行各項水上救生演練項目，包括河床沙灘車駕馭、拋繩槍、繩索攔截點建置等各式救援裝備熟悉操作。配合近日縱谷地區午後雷陣雨的天氣型態，山區降雨往往導致河水突然暴漲；因此模擬狀況進行時教官們都會特別注意義消的安全，尤其參與下水演練者均被要求需穿著救生衣。

狀況模擬釣客不慎掉入卑南溪中，警、義消如何利用拋繩槍或拋繩袋順利將救援對象安全救上岸，演練一度發生插曲，因為河道進水口砂石淤積的緣故，一度造成岸際救援人員雙腳陷入拔出不來。

而目前疫情仍處於二級警戒狀態，除了部分需要下水的人員以外，其他在岸上者都必須配合防疫戴上口罩。因為豔陽高照加上戴著口罩讓體溫持續飆升，不斷考驗著打火兄弟的體力和耐力。

關山在地人氣店家愛玉業者吳珮甄特地因此延遲開店，製作1批檸檬愛玉，交由關山義消分隊長周福安給打火弟兄們訓練時消暑解渴，吳珮甄說，義消們犧牲陪伴家人的中秋假期，只為了熟練勤務救援的技巧，無私犧牲奉獻的精神令人感佩；而周福安也代表警、義消感謝吳珮甄以行動來力挺消防人員