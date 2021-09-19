中央流行疫情指揮中心今公布台北市新增1例本土個案，個案16251在隔離期間採檢陽性，為案16227（女兒）的母親，新增個案16251（媽媽）曾在7月住院，採檢都是陰性，案16227（女兒）在9月15日因陪病需求採檢陽性確診，個案16251（媽媽）在9月17日由衛生單位安排採檢，於今日確診CT值34，另外匡列16位都是陰性。

另外，日前中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥質疑，在5月時，案16227的2位家屬和男友都曾確診，當時他卻未採檢和隔離，質疑北市衛生局匡列疏漏，而如今案16227（女兒）的母親案16251確診，當時也沒被匡列隔離。

對此，北市衛生局表示，案16251因有慢性病很少出門，家人曾在5月確診，當時疫調時彼此無接觸，女兒和媽媽同住，哥哥與爸爸同住，至於女兒男友5月時確診，當時因疫情嚴峻並沒有見面，皆採通訊方式聯繫；此外，北市衛生局表示，個案16227的抗體出爐為陽性，判定為舊案。