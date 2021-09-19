義大利一名母親到幼稚園接女兒時，意外發現女兒的同學和自己的其他孩子長得非常相像，事後做了DNA鑑定才驚覺當年醫院竟抱錯孩子，最終2家人決定把孩子們當成姐妹來扶養，組成一個「大家庭」，2名女孩就在雙倍的愛與呵護之下，幸福地長大成人。

根據《每日郵報》報導，這起事件發生在義大利西西里的城鎮馬紮拉德爾瓦洛（Mazara del Vallo），1998年跨年夜時，有2名女嬰先後在當地一間醫院出生，時間僅間隔15分鐘，分別叫作卡特琳娜（Caterina Alagna）和梅莉莎（Melissa Fodera），然而院方卻不小心把2人的身分搞混，雙方的家庭也在不知情的狀況下，將孩子帶回家扶養照顧。

3年後，51歲的瑪里內拉（Marinella Alagna）到幼稚園接女兒梅莉莎的時候，意外看見女兒的同學卡特琳娜，覺得她的長相和自己其他2名女兒非常神似，瑪里內拉還眼尖地發現，卡特琳娜的母親就是曾在婦產科巧遇的女子，頓時心生懷疑，15天後雙方就進行了DNA鑑定，結果證實當年醫院的疏失，瑪里內拉對此相當震驚：「我的大腦一片空白」。

起初雙方母親都不願意交換孩子，在討論過後決定把2名女孩當成姐妹一樣扶養，甚至還一度住在同一棟房子中，2個家庭的關係越來越親密，梅麗莎和卡特琳娜就在雙倍的愛與呵護之下，共同求學、陪伴彼此長大。

梅莉莎透露，她和卡特琳娜早在8歲就已經知道一切真相，「這就像是一場遊戲，但我們都已經對3歲之前的生活沒有任何記憶，在我成長的過程中，瑪里內拉一直都是我的第2個媽媽」，如今2人已經23歲，雙方家庭仍舊相處得非常融洽。