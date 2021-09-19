國內疫情日益趨緩，但高市府在中秋連假期間不敢大意，衛生局18日深夜會同警察局針對鼓山區、左營區稽查餐酒館及酒吧，查獲2間餐酒館未依防疫規定設置隔板，依傳染病防治法對業者開罰3000至1萬5000元罰鍰。

衛生局說明，有鑑於國內仍有零星感染個案發生，中秋節連假期間人流南來北往疫情風險增溫，因此加強輔導稽查工作，18日深夜11時至19日凌晨經由衛生局長黃志中協同警察局針對鼓山及左營區轄內餐酒館及酒吧進行聯合稽查，發現2家餐酒館營業場內未使用隔板，已違反傳染病防治法第36、37條規定，並依同法第70條規定處3000至1萬5000元罰鍰。

衛生局重申，開罰是落實防疫不得已的手段，餐廳內空間狹小、空氣流通不良，經現場測量部分二氧化碳濃度均大於800ppm，甚至最高達1500ppm以上，在未戴口罩的情況之下，可能導致極高感染風險，要求業者務必配合相關防疫規定，並立即確實改善缺失。

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