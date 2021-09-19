米可白為愛犬親自製作月餅。（台視提供）

米可白為毛孩親自製作月餅。（台視提供）

米可白為愛犬親自製作月餅。（台視提供）

米可白長期致力幫助流浪動物，是出了名的愛狗藝人，之前在拍攝台視新八點檔《一個屋簷下》時，更與動物之家結緣並成為志工。中秋佳節將至，米可白也提前與毛孩慶祝佳節，不僅費盡心思與毛孩一起做裝扮搭配，還親手製作寵物月餅討毛孩歡心。

米可白表示，雖然平時也會為毛孩自製果凍或是小零食，但是寵物月餅是第一次製作，對她來說也是全新的挑戰，被問是否有信心讓毛孩「錢錢」賞臉，米可白笑說：「因為『錢錢』很愛吃，這次準備了很多牠喜歡的月餅口味，相信『錢錢』會捧場給媽媽面子的。」。

米可白在製作寵物月餅的過程中笑料百出，製作餅皮時，錢錢被陣陣食物香味誘惑到口水直流，眼神完全離不開米可白，最後甚至撲向米可白，差點把半成品的月餅吃掉，讓她哭笑不得。終於等到月餅出爐一刻，錢錢更是迫不及待想要品嚐主人用心製作的美食，看著錢錢吃個精光滿足的模樣，米可白也露出幸福笑容。

提到製作月餅哪個部分最困難，米可白直呼壓模最具挑戰性，完美主義的她重新壓製了好多次，跟家中傳統月餅製作有些不同，幸好最後是完美呈現，看著成品米可白笑稱：「之後多了新的路，可以製作寵物月餅拿來賣了。」米可白也不忘提前祝賀粉絲中秋節快樂，並呼籲大家要做好防疫措施、注意身體健康。