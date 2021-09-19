110全運會臺中市龍舟隊奪金猛男親自教學划龍舟技巧。(台中市政府提供)

為鼓勵市民中秋連假多參與戶外活動，台中市政府運動局繼昨日於豐原葫蘆墩公園舉行獨木舟體驗營，19日上午接力登場「龍舟體驗」活動，除提供10人小龍舟讓民眾現場體驗，更有代表台中獲得110年全國運動會龍舟金牌隊伍親自教導技巧和操舵，讓參與活動的民眾享受到划龍舟的樂趣外，也能學習水上運動安全。

運動局指出，龍舟體驗活動為運動局及台中市體育總會輕艇委員會共同舉辦，現場均做好防疫、參與市民均全程佩戴口罩、器具使用過立即消毒，讓民眾安心體驗龍舟的樂趣外也不忘防疫，更期盼藉由辦理此次活動鼓勵民眾中秋連假多運動，促進身體健康。

為讓市民享受龍舟體驗的樂趣，更特別邀請此次代表台中參加110年全國運動會的龍舟金牌女力選手陳瑋涵、廖俐媞、陳凱琳、謝晴雯及龍舟隊猛男選手賈俊瀚、邱懷諄親自示範教學划龍舟技巧和要領，除讓市民藉由體驗學習到划龍舟的新知，也期盼讓更多民眾投入水域運動，帶動更多運動人口；現場也有許多親子家庭到場踴躍報名體驗，促進親子互動默契和情感聯繫。

運動局強調，市府大力推廣各類水域運動，蓬勃台中運動風氣，除今日的「龍舟體驗營」外，10月2、3日更將於康橋水域舉辦「水上運動嘉年華」活動；期許透過辦理多元化的水域活動提升全民健康，增加民眾水域運動參與興趣及運動人口。