中秋節前夕，桃園市中壢警分局興國派出所所長及員警結合興國警友站、中壢婦女志工中隊等一同做愛心，大家分頭前往弱勢家庭贈送月餅，順便關懷轄區內獨居長者，大家一起分享中秋佳節喜悅。

興國派出所所長甘博倫有感這波疫情帶來的經濟衝擊，影響到許多家庭生計，結合興國警友站、中壢婦女志工中隊贈送月餅及柚子予弱勢家庭及獨居長者，並提供酒精、口罩，在噓寒問暖話家常中，瞭解長者的健康及生活起居狀況，讓他們感受社會溫暖與關懷。

他說，員警利用勤區查察時段深入轄區探訪，發現轄內有許多弱勢民眾亟待社會伸出援手，希望透過拋磚引玉，讓社會大眾關懷更多社會上的弱勢家庭或弱勢族群。

中壢警分局表示，警察主要工作除社會秩序維護外，社區警政亦是警察工作重要之一環，透過勤區員警深入社會角落，如遇轄區內弱勢居民會通報社政機關予以及時協助亦為人民褓姆職責所在，盡而發揮警察親民、愛民的精神，期盼藉著此次關懷弱勢致贈物資善舉，喚起更多社會大眾與企業的愛心，進而達到拋磚引玉效果，來幫助更多需要幫助的人。