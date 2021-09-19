張亞中赴鎮瀾宮參拜祈福，結束後與顏清標一起接受訪問。（取自中時時新聞網直播）

張亞中鎮瀾宮參拜

國民黨主席選舉19日在台中舉辦政見發表會，政見會後張亞中赴台中大甲鎮瀾宮上香祈福，鎮瀾宮董事長顏清標也一起出面接待。

張亞中在受訪時指出，有因緣、有機會拜見顏清標董事長，想向顏董事長告心路歷程，他用赤誠的心報告，這是人與人之間的因緣，這也是他的福緣。張亞中強調，慈悲沒有敵人，沒有拔樁的問題，而是有因緣，希望顏董事長能了解他的想法。

顏清標也說，非常歡迎張亞中校長，大甲媽祖是台灣中部的信仰中心，尤其張亞中幕僚聯絡好幾次，大甲媽祖是大家的，大家都能拜，有拜有保佑。他也為張亞中加油加油，大家都是好朋友，「我是無黨籍，我沒有投票權」，張亞中這麼認真，支持的人一定很多，媽祖也會祝福。

對於陳柏惟罷免議題，張亞中主張，當然應該罷免，顏寬恒當初很大氣，但陳柏惟後來做了什麼？陳柏惟一定會被罷免掉，若他當選主席，絕對支持罷免陳柏惟。

今日也傳出張麗善、林明溱、饒慶鈴都支持朱立倫，張亞中說，他當然知道前途困難重重，但他是發大願，希望救國家救兩岸，不是很容易。他也相信越多人知道他的主張，越不會排斥他，一起救黨救國救兩岸，讓更多黨員了解他的主張。他相信為社會做好事情就去做，尊重每一個人的選擇。