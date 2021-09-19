最近歐洲各國足球聯賽正火熱開踢中，今年夏天不少球星都紛紛轉隊，讓比賽增添了許多話題性，其中包含梅西(Lionel Messi)轉投法甲巴黎聖日耳曼，不過在他巴黎生涯首場比賽表現不如預期，與姆巴佩(Kylian Mbappe)和內馬(Neymar)聯手還是與對方踢平無緣勝利。

Immense n’importe quoi à Lens où les supporters du Racing envahissent le terrain pour aller en découdre avec les supporters du #Losc HONTEUX pic.twitter.com/uAa8p1Nvrm — François Launay (@francoislaunay) September 18 2021

而除了球星在場上的表現以外，球場上也經常會發生一些令人震撼的事，例如離譜的烏龍球、球員受傷倒地、球迷大規模動亂等，這些都是歐洲足球既可怕又吸引人注目的地方，在昨天法甲場上就發生了恐怖的球迷大規模騷動，現場出動了大批鎮暴警察維持秩序。

台灣時間今天半夜里爾與朗斯對決，其中上季法甲聯賽冠軍里爾無疑是球迷最關注的焦點，但雙方球迷或許太過於熱情，在比賽中一度爆發大規模動亂，上半場踢完雙方呈現0：0局勢，這時雙方球迷在看台發生衝突，他們互相隔著鐵網叫囂並朝堆方扔東西，場面十分混亂。

接著有數百名靠近場內的球迷大失控衝進場內，直接衝進對方球迷看台，而這樣瞬間爆發的動亂已不是保全能管制的了，現場出動多名鎮暴警察來幫忙，衝進場內的球迷才紛紛回到座位上，否則情況會一發不可收拾，極有可能造成球員、球迷生命上的安全。

Lens fans stormed the pitch to confront Lille fans at halftime of their Ligue 1 match.



The game resumed after they were separated by police 😳 pic.twitter.com/zsO4iSZ2gV — B/R Football (@brfootball) September 18 2021

🚨⚽️ | NEW: A group of Lens fans have stormed the pitch at half time and have confronted the Lille fans pic.twitter.com/bcB7kYYBDy — Football For All (@FootballlForAll) September 18 2021

而到了比賽第74分鐘朗斯踢進了本場比賽唯一進球，終場就以1：0戰勝上季冠軍里爾，目前身為衛冕冠軍的里爾戰績低迷，前6輪戰績僅1勝2和3敗，累積5分的積分，而這場比賽他們在朗斯主場遇到大規模混亂，不知道是否因此受到影響，整場比賽都未能將球攻入門框，無奈吞敗。