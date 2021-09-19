花東防衛指揮部一名29歲翁姓女兵，昨天凌晨駕車違規橫跨雙黃線超車遭警攔查，沒想到酒測值一驗高達0.33毫克，除被移送法辦，花防部也將開人評會議處，將她列入汰除名單。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

花東防衛指揮部一名29歲翁姓女兵，昨天凌晨駕車違規橫跨雙黃線超車遭警攔查，警方見她面露慌張且渾身酒氣，驚覺有異，果然酒測值一驗高達0.33毫克，儘管她辯稱「只喝一瓶啤酒」，不過仍被銬上手銬，移送法辦，而花防部也將開人評會議處，將她列入汰除名單。

翁女昨天凌晨1點多，開車行經花蓮市國聯三路，準備右轉進入國聯二路時，突然加速壓到雙黃線，巡邏員警驚覺有異，立即上前盤查。翁拉下車時，面露驚恐，警方驚覺有異，詢問「是不是有喝」，不過，她卻向警方辯稱自己沒喝。

翁女後來疑似心虛，趕緊向警方聲稱，放假心情不好，自己一人在堤防邊喝悶酒，不過只喝1罐啤酒，不過因她身上散發濃濃酒氣，警方將她進行酒測，其值達0.33毫克。

隨後，警方查詢身分時，竟發現翁女隸屬花防部機部營南埔營區女兵，立即通報憲兵隊，將人上銬帶返派出所偵辦，全案將依公共危險移送法辦。

花防部表示，依國防部規定，「軍人酒駕就是汰除，肇事則是撤職」儘管翁女事後後悔不已，酒駕事實明確，除開人評會議處，並列汰除名單。

花防部日前繼1名簡姓役男性侵11歲女網友，遭女方家屬控告後、2名待退役男，酒醉與人發生口角衝突，竟當眾群聚鬥毆，沒想到又傳出一名女兵酒駕遭法辦，不禁令人擔心軍紀是否渙散，以致近日頻出現軍人出包事件。

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