演藝圈情侶檔金剛（李信樵）和小嫻（黃瑜嫻）去年8月公開戀情後，小倆口越愛越大方、不吝嗇在社群平台放閃，而目前定居墾丁享受慢生活的兩人，也在中秋連假現身墾丁大街擺攤賣雞翅，同時，金剛昨（18日）在臉書宣布投入宅配市場，不過，則有網友留言「一隻40元」，疑似對價格有疑慮，對此，也釣出金剛回應了。

金剛和小嫻在中秋連假現身墾丁大街擺攤賣雞翅，小倆口昨天一現身就吸引民眾排隊等著購買，人氣很夯，同時，看準網路商機的金剛，也在臉書宣布投入宅配市場，他開心發文：「謝謝大家這麼喜歡剛剛好想吃雞翅的味道，更謝謝嫻一路相伴以及鞭策懶惰的我一直往前衝」。

金剛發文吸引竇智孔現身留言：「太餓了啦...這麼好吃的雞翅，我要吃整鍋」，不少粉絲留言討論，也有人對營運提出建議，不過，有網友則留言「一隻40元」，對價格疑似有疑慮，對此，也釣出金剛大氣按讚並表示：「設備，人力，軟體硬體，食材都是真材實料，這些都沒有認真算進去，所以不能這樣算喔」，回應相當大器。

金剛回應網友。（圖／取材自金剛 （李信樵）臉書）

小嫻和金剛去年各自在墾丁展開新生活，兩人因潛水而結緣，都愛運動、熱愛大自然的小嫻和金剛一拍即合、感情穩定，兩人現在定居屏東，至於小倆口被問到是否有想要再更進一步，對此，小嫻和金剛都認為，先把現在生活過好「能在一起就很開心了」，兩人都認為儀式性的東西不是重點。