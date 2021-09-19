(16：32更新)繼大陸海關總署自3月1日起暫停輸入台灣鳳梨後，大陸海關總署今(19)日再公告，台灣番荔枝(釋迦)和蓮霧因多次檢出大洋臀紋粉蚧，明(20)日起將暫停兩水果輸陸，輸陸前5大水果已有3項遭暫緩輸入，農委會主委陳吉仲表示，已準備10億元專案經費，將全力採取相關因應措民權益。

【LIVE直播】大陸明起禁台灣釋迦、蓮霧輸入！陳吉仲緊急出面說明｜2021.09.19

陳吉仲表示，今天收到大陸關務署的暫停輸入台灣釋迦與蓮霧的通知，明天就開始實施，這樣的舉措也不符合WTO的國際規範，介殼蟲有分布在亞洲各國，而且並不是在果子裡，而是在表面，所有關於介殼蟲的檢疫規範，進入到輸入國薰蒸後就可以處理，沒有片面暫停輸入的情況，府院已要求農委會立即針對照顧農民做好相關措施。

大陸海關總署動植物檢疫司19日發布「關於暫停台灣番荔枝（釋迦）和蓮霧輸入大陸」的通知，表示從台灣輸入的釋迦及蓮霧多次驗出有害生物介殼蟲，並於20日起暫停輸入。由於我國蓮霧、釋迦去年出口大陸佔比高達9成以上，禁止銷陸恐引發不小的影響。圖為民眾在坊間水果行選購大目釋迦。（黃世麒攝）

我國釋迦年產量約5萬7千公噸，蓮霧年產量約5萬公噸，自2020年1月至2021年9月19日總計輸出釋迦3220批、2萬8956公噸至中國大陸，防檢局在接獲對方通知釋迦不符規定案件後即進行產地供果園回溯，已自2020年10月19日起强化源頭管理及輸出檢疫措施，自2021年6月後均未接獲中方輸入農產品檢疫檢驗不合格通報。

而2021年迄今計輸出蓮霧1458批、370公噸，其中不符中方規定僅6批，不合格率僅為0.41%，自6月28日後即無不符陸方規定情事。

因應對策上，將以10億專案金費保障內外銷，內銷部分，將著重產銷調節、推動釋迦收入保險、農遊券加碼、企業採購平台等、啟動加工等；外銷部分，提高外銷獎勵額度，強化中國大陸以外市場，如新加坡、馬來西亞、港澳等。預計外銷釋迦可達5千公噸，蓮霧1千公噸。

陳吉仲指出，我國自2020年1月至2021年9月19日總計輸出釋迦3220批、2萬8956公噸至中國大陸，防檢局在接獲對方通知釋迦不符規定案件後即進行產地供果園回溯，確認田間介殼蟲發生情形及輔導強化防治措施，已自2020年10月19日起强化源頭管理及輸出檢疫措施，自2021年6月後均未接獲中方輸入農產品檢疫檢驗不合格通報。

陳吉仲說，中國大陸片面暫停進口已違反國際貿易規範，尤其在中秋佳節團圓的時候公告這樣的舉措，農委會與農民都無法接受。