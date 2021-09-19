繼雲林縣長張麗善18日深夜在臉書表態支持朱立倫後，南投縣長林明溱19日上午也在臉書接力挺朱，『向大家推薦4號「朱立倫」，全力支持朱立倫。』因林明溱選在國民黨主席候選人中彰投政見發表會前表態，時機敏感，對此，林明溱強態，從一開始就支持朱立倫，此刻表態才有力道。

國民黨主席選舉倒數計時，國民黨也在19日在台中市黨部舉辦「候選人中彰投政見說明會」，林明溱也在同一時間於個人臉書用387字以及一張「全力支持朱立倫」的海報公開表態，他直言，國民黨要選出新的黨主席，國民黨必須面向中華民國的未來，迎接人民託付的挑戰，他認同「持續改變，才有希望」。

林明溱接受電訪表示，自己一開始就支持朱立倫，因為他在所有候選人中最穏重，也最出色，該講重話的時候也會講重話，國民黨需要這樣的領導者。

林明溱也不諱言，在此刻表態，力道最大，愈接近選舉時刻，才愈具效果和影響力。