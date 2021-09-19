基隆市海洋廣場景觀平台正進行改建，近期工地防護圍籬擴大至道路上，為避免人車爭道，通往廣場的人行道暫時封閉，但中秋連假許多遊客不清楚路況，直接穿越工區險象環生，或是無視告示牌，遭警方開單。對此，都發處表示，工程預計12月底前完工，會在完工前將道路提早還給用路人。

基隆市政府推動「基隆山海城串聯再造計畫」，打通內港第一排，在旭川河口，進行增建平台及觀景階梯工程，把海洋廣場增大，銜接到東岸、郵輪廣場。7月底工區範圍擴大，周邊圍籬向外延伸至道路上，因此，暫時封閉從中正路通往海洋廣場人行道，市府雖在愛一路及仁二路沿口線設置行人導引牌，但仍有不少民眾違規。

現在又適逢中秋節連續假日，不少遊客貪圖方便直接行走車道，不僅險象環生，也容易發生事故。基隆市警察局交通隊巡邏發現，立即到場指揮，昨天開出12張勸導單，提醒行人避開施工區域，遵循方向，繞道通行。同時，也呼籲市區設置多處工區，道路交通環境複雜，民眾及遊客應遵守交通秩序，確保自身安全。

對此，基隆市政府都發處表示，目前工區內有許多大型機具正吊裝鋼構，由於旋轉半徑較大，擔心民眾在旁通行會有安全疑慮，才會將仍人行道封閉，未來只要鋼構及平台路面建置好，大型機具也撤出，就會將道路歸還給用路人。另外，工地會持續施作階梯式座位、欄杆等，預計所有工程會於12月底前完工。

都發處進一步指出，原本請工程單位提早於9月底完工，但碰上疫情，以及中國、俄羅斯爭搶鋼料，導致工程進度有延誤，但原與廠商簽約契完工時間是12月底，因此，沒有工程延宕問題，仍會持續趕工，讓進度超前。