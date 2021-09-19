為了讓會展活動恢復正軌，又兼顧防疫，國貿局今日宣布會議、展覽管理措施，新管理措施主要分為三大部分，分別為人員管理與衛生、主辦單位以及場館與清潔消毒。

人員健康方面，從業人員須造冊，應有6成以上已經完成第一劑以上疫苗；訂立分流上班計畫；每日量測體溫，自我健康管理，專人作健康監測並列冊管理。

主辦單位部分，主辦單位須在活動3週前報送經地方政府核可防疫計畫給場館管理單位；現場工作人員及聘僱合約商或裝潢工作人員須附進場前3日內快篩或PCR陰性或已經注射疫苗證明。

容留人數以每人有2.25平方公尺活動空間，會議採梅花座、展覽使用總攤位面積以租用面積40％為上限，適當位置放置隔板或分隔牆。並且實施實聯制，現場禁止飲食或試吃活動。

場館清潔消毒方面，須訂定環境清及消毒計畫確實記錄並執行，場館每2小時新鮮空氣換氣作業，每日以稀釋漂白水擦拭展覽大廳、廁所、廊道、電梯、電扶梯等公共區域，每週空調機房噴灑漂白水消毒等。

國貿局表示，為持續協助業者維持營運，並有更佳實力因應疫情衝擊，經濟部正同時對會展業者提供今年第3季的員工薪資與一次性營運資金補貼，希望能為全國會展產業在疫後時期的振興發展，注入更多活水動能。