國民黨黨主席選舉戰火，延燒兩岸議題。張亞中表示，他主張兩岸未來如果簽和平協議，北京若用「北京中國」；台灣就用「台北中國」，表達的是相對的平等概念。（國民黨台中市黨部提供／陳淑芬台中傳真）

國民黨主席之戰，候選人朱立倫及張亞中今天針對兩岸議題捉對廝殺，朱立倫批張提出兩岸和平發展協定，但主張台灣若簽此協定，只能自稱「台北中國」，所主張和平協定、一國兩制及兩岸統一等論點，會被視為「紅統」及「急統」；張亞中則反擊，不要移花接木、斷章取義，他主張兩岸未來如果簽和平協議，北京若用「北京中國」；台灣就用「台北中國」，表達的是相對的平等概念。

國民黨主席選舉政見辯論會今天在國民黨台中市黨部舉行。朱立倫與近期異軍突起的張亞中在兩岸議題針鋒相對，備受矚目。

朱立倫在辯論會中直指，張在2008年提出兩岸和平發展協定，認為台灣簽這個條約不能稱為「中華民國」，只能自稱「台北中國」，張是著名統派學者，學界、媒體都尊稱為統派理論大師，沒有任何貶抑。而張主張和平協定、一國兩制及兩岸統一等論點，會被視為「紅統」及「急統」，但「紅統」不是他朱立倫說的，也不是民進黨說的，而是國際的評論。

對此，張亞中會後受訪也回擊表示，請朱不要移花接木、斷章取義，並反擊批評，朱對兩岸議題完全沒看懂，很多地方斷章取義、沒有完整了解，對兩岸的認識還可以加強。

張亞中表示，若兩岸簽和平協議或備忘錄，他主張雙方地位是平等的，如果北京用「北京中國」；台灣就用「台北中國」，表達的是相對的平等概念，關鍵在於如何找到平等的方法。

張亞中強調，他是堅決反對北京的「一國兩制」，他所謂的「一國兩制」，其中的「一國」指的並不是「中華人民共和國」，而是兩岸所共同的整個「中國」、堯舜以來的「中國」，現在台灣走三民主義的民主制度；大陸走社會主義制度，不就是兩個制度嗎？