林沖現在行走時須以拐杖輔助。（台視提供）

72歲盲人歌手李炳輝日前在太太陪同下出席「110年關懷演藝人員中秋聯歡餐會」，對於基金會所準備的4千元·禮券表達感謝。李炳輝透露疫情影響演出機會銳減，對生活影響很大，感謝熱心的麵攤老闆幫忙，現在已經有一個固定位置，可以在每周二到周日上午在淡水市場表演。

李炳輝當年唱紅《流浪到淡水》，他說：「現在靠大家買菜順便聽歌打賞『有緣無緣、大家來作伙』，希望疫情趕快過去，也祝大家身體都健康。」李炳輝目前已接種2劑疫苗，笑說：「別人都說不舒服，可是我覺得還好。」當被問到若是有機會要不要再度上節目表演，李炳輝果斷表示：「要、當然要！我雖然70幾歲身體還是很好，也很謝謝觀眾朋友的一直喜愛我。」

「鑽石歌王」林沖也現身活動現場，他表示：「上次因為疫情沒有舉辦，沒想到這次可以拿到這麼棒的禮物，基金會真的很有人情味。」林沖表示自己去年9月生病住院半年，手術後又發現左腿血管阻塞，現在行走時須以拐杖輔助，當他抵達台視大廳時，有許多好友上前關心他的身體狀況，林沖樂觀表示：「現在努力治療，越來越進步，希望下次基金會辦活動時，已經可以不需要拐杖了。」

「中華民國關懷演藝人員基金會」肩負關懷台灣資深演藝人員之責，每年輪流舉辦三節餐敘、資深藝人慰問金與扶助金，今年由台視主辦「110年關懷演藝人員中秋聯歡餐會」，因應新型冠狀病毒疫情尚未完全解除，為顧及演藝前輩身體健康改為致贈禮券。