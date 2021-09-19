台灣人愛吃鍋，無論是涮涮鍋、麻辣鍋或是百元小火鍋，都受到不少人青睞，不過日前就有民眾透露，吃麻辣火鍋時意外撈出一顆「神秘果殼」，讓他相當納悶，貼文一出隨即掀起熱議，對此就有內行網友解答，直言「火鍋中沒它不行啊！」

原PO昨（18日）日前在PTT「八卦板」以「麻辣火鍋裡面這是啥東西啊」為題，PO文透露，吃麻辣火鍋時，意外在湯底中發現一顆「神秘果殼」，由於過去從沒看過，讓他百思不得其解，「感覺是個可以不用存在的東西，誰能告訴我，它在湯裡面能起到什麼作用？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「應該是豆蔻」、「豆蔻啊！是一種常見香料，做菜能提香去腥」、「火鍋裡沒豆蔻不行啊，沒辦法提味」。

事實上，在中式湯品中，豆蔻被視為最佳的調味料，也適合放入滷味、燉菜與火鍋中增添風味，但是要注意的是，如果過量的話會發苦。此外，豆蔻能有效去除異味、增加辛香，尤其是在川菜或是麻辣鍋中經常使用。