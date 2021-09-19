中秋宅在家烤肉，選購電烤盤或卡式瓦斯爐等烤肉家電時，請選擇經濟部標準檢驗局檢驗合格貼有「商品安全標章」的產品。法制局長李善植提醒民眾，不論是使用瓦斯燃火或用電器燒烤食物，都可能產生危險；民眾在使用烤器時，應依說明書謹慎使用，才能烤的安心歡度中秋佳節。

李善植說，受COVID-19疫情影響，今年中秋節全台多數縣市禁止戶外烤肉，僅可在家裡與同住家人烤肉。無須使用木炭的卡式瓦斯爐或電烤盤成為居家烤肉的新選擇；經濟部標準檢驗局已公告此類商品為強制檢驗商品，應經標檢局檢驗合格，民眾選購電烤盤或卡式瓦斯爐時，應確認具有「商品安全標章」。

李善植指出，如卡式瓦斯爐上烤盤非廠商所附配件，是使用者自行添加，請注意烤盤不可超出爐架，不可將2台卡式爐並排使用，以免瓦斯罐受熱發生氣爆危險。

李善植呼籲，電烤盤屬高功率的產品，應有獨立電源插座，電線勿綑綁，且勿與其他電器共同使用，才不會超過負載而有過熱的危險。在家烤肉時，請保持室內通風，除減少油煙外，也避免瓦斯燃燒不完全，發生一氧化碳中毒的意外。

法制局消保官強調，近日發現疑似有一頁式購物網站販售電烤盤，此類網站的賣家及產品來源均不明易生消費糾紛，民眾如有購買烤肉電器需求，請在有商業登記店家或電商通路選購；勿在臉書、IG或LINE等處購買來路不明的電烤盤，避免使用到不合格或瑕疵品而肇生意外事件。