台灣基進立委陳柏惟罷免案將於10月23日進行投票，罷免團體也持續掃街衝刺，前國民黨立委顏寬恒也到場助陣。顏寬恒表示，市場中許多婆婆媽媽們都很熱情，看到他們就喊加油、反萊豬、要疫苗，同時他也指出，疫情的問題，是陳柏惟被民眾唾棄的原因之一，同時他也呼籲能讓更多人知道罷免案並出門投票，藉由公民行動表達對政府的不滿。

顏寬恒今(19日)和罷免團體一起到台中霧峰的菜市場掃街宣傳罷免案，他接受《中天新聞》訪問時表示，今天來到霧峰市場也很熱烈，因為是中秋連假，傳統市場很多婆婆媽媽看到我們就喊加油、反萊豬，加油、我們要疫苗，其實大家比我們更熱情，距離10/23雖然只剩30幾天，但根據民調的結果，有將近一半的人不知道有罷免，因為這幾個月的新聞完全被疫情所掩蓋。

顏寬恒直言，疫情更是今天罷免案主角陳柏惟被民眾唾棄的最重要原因，因為在立法院的表決中，他們投票反對加購4千萬國際認證疫苗，所以才會讓台灣的疫苗短缺，且和其他國家相比，別人的疫苗覆蓋率竟然是我們的10倍之多，讓年長者打不到第2劑疫苗，年輕人打不到第1劑，這些問題非常嚴重，可是現在政府都透過媒體大內宣、大外宣，讓老百姓以為很台灣安全，但其實台灣很危險、很脆弱。

顏寬恒指出，反對採購疫苗就是罷免案的第一條理由，第二條就是萊豬，全台有70幾%民眾反對，但陳柏惟卻站在支持萊豬的立場，站到民眾的對立面，且就在大家平常都在為食安、呼吸權，還有保護年輕朋友不要碰到毒品而努力時，陳柏惟竟然公開支持要讓藥用、娛樂性大麻合法化，以上種種都嚴重侵害人民的權利。

顏寬恒也說，今天希望拜託大家，能夠讓多數人知道有罷免案，鼓勵大家出來投票行使權力，讓對政府的不滿，在這次公民活動當中展現出來。