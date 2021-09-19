根據新華社報導，由大陸中央宣傳部、文化和旅遊部、湖北省人民政府共同舉辦的首屆中國（武漢）文化旅遊博覽會將於11月5日到7日在湖北武漢舉行。大陸文化和旅遊部黨組成員王曉峰在會上介紹說，今年春節後，大陸文化和旅遊行業整體呈現復甦向好態勢。
他表示統計上半年的全大陸6.3萬家規模以上文化企業，實現營業收入5.44兆元（人民幣，下同），比2019年同期增長22.4％；其中大陸國內旅遊總人次18.71億，在大陸國內旅遊收入為1.63兆元，都恢復到2019年同期約6成。
根據新華社報導，由大陸中央宣傳部、文化和旅遊部、湖北省人民政府共同舉辦的首屆中國（武漢）文化旅遊博覽會將於11月5日到7日在湖北武漢舉行。大陸文化和旅遊部黨組成員王曉峰在會上介紹說，今年春節後，大陸文化和旅遊行業整體呈現復甦向好態勢。
他表示統計上半年的全大陸6.3萬家規模以上文化企業，實現營業收入5.44兆元（人民幣，下同），比2019年同期增長22.4％；其中大陸國內旅遊總人次18.71億，在大陸國內旅遊收入為1.63兆元，都恢復到2019年同期約6成。
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