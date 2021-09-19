墾丁潛水業者違法載客 恆春警加強稽查取締 16:292021/09/19 中時 謝佳潾 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 恆春警方18日在恆春鎮檳榔路段查獲業者違規以車斗搭載潛水客，當下立即攔查告發。（警方提供／謝佳潾屏東傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 恆春警方18日在恆春鎮檳榔路段查獲業者違規以車斗搭載潛水客，當下立即攔查告發。（警方提供／謝佳潾屏東傳真） 中秋連假好天氣，大量遊客湧進屏東墾丁戲水，但卻傳出後壁湖有潛水業者違法載客，恆春警方18日在恆春鎮檳榔路段查獲業者違規以車斗搭載潛水客，當下立即攔查告發，依「道路交通管理處罰條例」開罰3000元以上1萬8000元以下罰鍰。 恆春警分局呼籲，疫情雖趨緩降為二級警戒，但仍請業者及遊客應遵守相關交通法規及防疫措施，恆警也將持續加強巡查取締，以保障旅遊安全。 中秋連假加強稽查 高雄2餐酒館未設隔板遭罰 美軍認了誤炸10阿富汗平民 家屬痛批道歉不夠要賠償 #業者 #潛水 #違法 #載客 #恆警 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高市查獲餐酒館未設隔板 開罰 04:102021/09/19 地方新聞 竹東警分局前舞獅擺陣侮辱公署 朱姓主嫌遭羈押禁見 02:502021/09/19 社會 空運走私毒品花招百出 緝毒單位與歹徒鬥智繩之以法 09:112021/09/19 社會 中秋不休假 台東關山義消訓練照常 15:412021/09/19 社會 報關業者若打罵海關 最重擬廢照 04:102021/09/19 財經焦點 退休女教師關鍵時刻遞出求救紙條 成功保住150萬元 13:092021/09/19 社會 中秋連假第2天 蘇花改南下車潮仍多 合歡山湧大批人車潮 13:072021/09/19 生活 小琉球登島遊客近萬人 墾丁飯店民宿連2天客滿 13:132021/09/19 生活 大陸中秋假期 鐵路估載客4000萬人次 04:102021/09/19 焦點新聞 秋節連假擴大臨檢 板橋警一晚查獲24件不法 14:412021/09/19 社會 中秋連假第2天 台東景點爆人潮 業者估遊客回流8成 12:442021/09/19 生活 社會熱門新聞 吃泡麵放「微波爐加熱」 下秒轟然巨響 母女陳屍家中 - 社會 剛交往女友同意泡湯當「性暗示」 他頭埋兩腿間驚醒睡美人慘了 - 社會 九份停車場爆流血衝突！女方兒揪10多人助陣談判 2男遭砍傷 - 社會 8旬婦等不到弟弟秋節來訪 叩110警消破門赫見白骨臥床上 - 社會 龍劭華遺體相驗只花15分鐘 高大成推測死因與這器官有關 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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