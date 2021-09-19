恆春警方18日在恆春鎮檳榔路段查獲業者違規以車斗搭載潛水客，當下立即攔查告發。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

中秋連假好天氣，大量遊客湧進屏東墾丁戲水，但卻傳出後壁湖有潛水業者違法載客，恆春警方18日在恆春鎮檳榔路段查獲業者違規以車斗搭載潛水客，當下立即攔查告發，依「道路交通管理處罰條例」開罰3000元以上1萬8000元以下罰鍰。

恆春警分局呼籲，疫情雖趨緩降為二級警戒，但仍請業者及遊客應遵守相關交通法規及防疫措施，恆警也將持續加強巡查取締，以保障旅遊安全。