台東縣蘭嶼鄉島上無牌車高達6成，警方中秋連假加強取締。（台東縣警局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣蘭嶼鄉島上無牌車高達6成，警方中秋連假加強取締。（台東縣警局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣蘭嶼鄉無牌汽、機車近6成，無牌車亂象讓警方日前傷透腦筋，台東警分局利用連假取締，強調從年初迄今已持續取締查扣無牌、報廢車輛70部以上。

風光明媚的蘭嶼每年吸引數以萬計的觀光客前往，島上提供的主要交通工具是有掛牌的租賃機車；然而居民的私人用車卻近6成汽、機車無牌上路；隨著蘭嶼觀光的興盛，車禍事件頻傳，凸顯無牌車亂象。

台東警分局強調，中秋連續假期蘭嶼遊客多，除執行交通疏導維護工作，也針對各項交通違規取締。從今年初迄今已持續取締查扣無牌、報廢車輛計70部以上，並拖吊運回本島銷毀，呼籲民眾勿心存僥倖。未來仍持續加強蘭嶼地區稽查工作、並宣導民眾應依法請領牌照及主動辦理車輛報廢與牌照繳銷。

台東警察分局呼籲中秋連假期間，離島地區遊客明顯增加，警方將嚴正各項交通執法作為，將秉持「酒駕零容忍」加強各項違規稽查取締，以維護自身及其他用路人安全。