小田切讓（右）狗裝照曝光後讓網友嚇傻。（摘自官方推特）

日本性格派男星小田切讓自編自導自剪自演新劇《奧莉佛是狗，（天哪！！）這傢伙》，除了陣容堪稱電影鉅作等級，小田切讓也獻出演藝生涯初體驗，扮「警犬」與池松壯亮搭配查案，狗裝照曝光後讓網友嚇傻，他更笑喊：「大家覺得如何？我當初就在想『這種內容，NHK真的沒問題嗎？』」

首度圓夢當導演，NHK電視台放手讓小田切讓自由發揮，除了主演池松壯亮、麻生久美子、本田翼、岡山天音外，永山瑛太則再度突破極限，飾演地方老大使壞，加上松重豊、柄本明、橋爪功、國村隼以及永瀨正敏、佐藤浩市等資深實力派和影帝級演員，甚至連小田切讓的老婆香椎由宇都現身，還有許多人氣男女星客串演出，光陣容就相當有看點。

小田切讓的警犬裝扮其實是他規劃已久且經過多次定裝，連狗毛的柔順感都栩栩如生，完全為該劇量身製作。他扮演警犬「奧莉佛」大走品行不良的歐吉桑路線，不但對曾在《時效警察》合作多次的麻生久美子口出狠毒批評，還自肥對劇中女性「毛」手「毛」腳，連本田翼都逃不過他的魔掌，如此內容連他都不禁笑說「現在的NHK，似乎有點不妙欸」。

觀眾除了被劇中天馬行空創意笑瘋，笑說「竟然能讓NHK消音台詞，小田切讓真有你的」，看到小田切讓穿著警犬裝走在路上「萬分衝擊」，而小田切讓的老婆香椎由宇睽違7年重返小螢幕，獲網友大讚「還是超美」。該劇每週六在friDay影音上線。