花蓮卓溪鄉南安部落布農族媽媽們種植豆豆多年，盼藉由「布農豆豆家屋」的啟用，推動部落生態體驗、食農教育的教室，希望讓更多人認識南安部落的美好。（花蓮林管處提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮卓溪鄉南安部落保留傳統生活智慧，種植豆豆已有多年，且品種多樣，市面上買不到，不過迄今仍可在部落餐桌上見得到。花蓮林區管理處為將原住民傳統生態智慧結合里山倡議理念，藉計畫與部落族人合作，改建傳統家屋作為「布農豆豆家屋」，推動部落生態體驗、食農教育的教室，希望讓更多人認識南安部落的美好，更能保存當地傳統作物及傳承文化特色。

花蓮林管處去年委託慈心有機農業發展基金會執行「花蓮縣卓溪鄉布農山村-里山食農文化及傳統智慧紀錄」計畫，在卓溪鄉卓清村南安部落導入「里山倡議」的理念與行動，特別的是，基金會調查發現，南安部落布農族媽媽們的自家菜園中，種植許多市面上看不到、至少19種的豆類品種，且作物種類相對豐富。

由於這些豆子營養、是好的蛋白質來源，部落農民林泳浤說，布農族人從南投遷徙到花蓮的過程都需要它，因此部落的Tina（媽媽）才開始種豆子、採豆子，直到現在，每年收成的豆種也會留到明年再種，族人也會彼此交換自己沒有的品種。

南安部落曾辦理過多次食農教育體驗活動，成立「布農豆豆班」，闢建布農豆2分地的保種田，青年也在耆老帶動下，部落工班將保種田旁的工寮改建為家屋「布農豆豆屋」，並在日前舉辦成果發表會及家屋啟用儀式，展現1整年的成果，並將這些豆豆研發加工成布農豆豆月餅、黑豆大福、抹茶米月餅、芋頭酥等茶點，應景中秋佳節。

南安部落頭目賴金德說，布農豆豆保種田旁的傳統家屋落成，令他想起小時候與父母、族人生活的點滴，希望年輕人不要忘記傳統家屋的樣貌，豆豆屋也將成為布農生態旅遊的教室，未來也盼望年輕人都能回到部落，一起為布農族傳統生態智慧的傳承付出心力，為文化傳承注入新活水。

花蓮林管處長黃群策表示，永續山村是生物多樣性保育的重要一環，里山的內涵就是追尋人與自然和諧共處，未來林管處也將持續挹注資源，協助發展部落經濟，達到「生活、生產、生態及生命」為共同體的永續發展目標。