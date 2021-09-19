中秋節傳統習俗，民眾會施放爆竹煙火應景，台南市政府消防局第一大隊針對轄區販賣爆竹煙火的超商、便利商店、香鋪行加強查察及宣導；第一大隊表示，此次查察未發現超量儲存販賣，或販賣非法煙火等違法情事。

第一大隊表示，中秋節連假4天，有鑑於目前疫情稍稍緩解，民眾紛紛外出享受過節氣氛，可能會想施放煙火慶祝，因此到轄內販賣爆竹煙火的地點查察，目前未發現有超量儲存販賣，或販賣未有合格標示之非法煙火的情事。

第一大隊提醒，民眾選購爆竹煙火應選擇有合格標示的合法煙火，並依產品使用說明施放，保障施放安全；未滿12歲之兒童，施放一般爆竹煙火時，父母、監護人應行陪同，違反處3000元以上1萬5000元以下罰鍰。

中秋節烤肉因應防疫，南市禁止戶外大型烤肉。然而，室內烤肉有潛在風險，第一大隊說，如以木炭燃燒恐發生一氧化碳中毒或火災案件。再者，若使用攜帶式卡式爐烤肉，也要注意點火前瓦斯罐是否漏氣，避免引發氣爆。