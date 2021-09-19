蔣卓嘉（中）帶師妹張若凡（左）、朵莉一同欣賞電影。（索尼音樂提供）

蔣卓嘉和師妹張若凡、PINK FUN朵莉中秋前夕相約看電影，欣賞由他演唱中文主題曲〈Miss逃脫〉的驚悚電影《密弒遊戲2：勝者危亡》，三人都是疫情逐漸趨緩後、戲院解封後，相隔四個多月，第一次踏進電影院，都帶著期待又緊張的心情，朵莉坦承到進場前一刻心情還有點忐忑，「粉絲有送我一罐隨身用酒精，進場前我有一直噴，還去買了一大盒口罩帶在身邊，好像有點太誇張了」，張若凡也自備酒精，一踏出電影院就先去洗手。

蔣卓嘉則表示自己有戴好口罩，且座位是梅花座，也有量好體溫、完成實名制登記，「做好一切防疫措施，進場看電影後就還滿放鬆的」；他身為驚悚懸疑片狂粉，因為歌曲搭上電影，他親自為電影預告剪輯配樂，特別加強了編曲效果，讓音樂和電影氣氛更為吻合，但也因此讓他非常渴望在第一時間可以一睹完整電影，欣賞過程十分投入，而電影中的電流特效讓他想童年往事，「我小時候很調皮，曾經做過一件蠢事，竟然拿起剪刀去剪電線，剪下去時不但聽到電流的聲音，手還麻了一下，因此到現在都非常害怕被電」。

中秋連假來臨，蔣卓嘉每年中秋節最期待的就是吃月餅，最喜歡鹹蛋黃口味，今年專程買了最喜歡的月餅慰勞同事，身邊的好友們也送他各種不同的中秋賀禮，連假預計在家啟動「養肥計畫」，邊寫歌邊吃月餅。朵莉每年中秋都會和家人烤肉，今年也不例外，只是因為疫情關係，雖然會和家人到山上度假烤肉，「是小小的家庭聚會，符合防疫規範的那種」；張若凡以往不會特別過中秋節，但今年碰上疫情，想為營造一點儀式感，「今年應該會戴柚子皮當帽子，也會約好朋友到家裡一起吃燒烤」，強調會符合防疫規定。