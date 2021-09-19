演藝圈明星夫妻檔王中平、余皓然育有一雙兒女，其中女兒韓菲五官精緻甜美、氣質清新優雅，校花級亮眼外型不輸明星，是相當受到矚目的星二代，她日前錄取了第一志願加拿大多倫多大學人文學科，已經在8月下旬飛往加拿大，韓菲照慣例不時在社群分享生活點滴，不料才留學1個月，就收到眼尖網友私訊，說她變胖了。

韓菲不僅長得漂亮，還相當多才多藝，學業之外熱愛藝術創作，平常也會在社群分享自己畫畫、唱歌的影片，內外兼備，被網友封為「最仙星二代」，而她也曾表示是一個各方面都相當自律的人，不僅顧好學校成績，在維持外型上也煞費苦心，即使會萌生耍廢的想法，但最後終究過不了內心那一關，如今韓菲暫別家人，自己在異鄉努力，情況似乎有點改變了。

韓菲到加拿大留學過了一個月左右，無預警在IG小帳開了直播，畫面中，她放下長直髮，穿著居家的簡單黑色T恤入鏡，臉上似乎沒什麼上妝，看得出乾淨白皙皮膚本質，她一邊剝橘子吃一邊跟網友聊天，從臉上不中斷的微笑看得出來心情不錯，韓菲也說時差的關係：「其實我只是吃橘子的時候想跟人聊天，但真的沒想到很多人5點30還沒睡」。

韓菲赴加拿大留學過了1個月，被網友發現好像變胖了。((取材自韓菲IG)

沒想到在加拿大吃播橘子之後，韓菲在IG限動更新了一張對話截圖，是直播後有網友私訊她，覺得她好像有些變胖了，讓韓菲忍不住截圖分享，招認其實昨天剛吃完兩盒薯條，「好啦，明天開始減肥」，還附上哭臉符號，反應超真實又可愛。