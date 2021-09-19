王少偉在影片中化身「秉孝」，搞笑嗆評審。（建印娛樂提供）

王少偉新造型被說年輕20歲。（建印娛樂提供）

《我的婆婆怎麼那麼可愛》今年風光入圍8項金鐘獎，製作人陳慧玲認為「秉孝」王少偉沒入圍很可惜，第一時間傳訊安慰王少偉，肯定他的表現有目共睹，是她心中的大遺珠。王少偉立刻簡訊回覆應該是還演不夠，角色太可愛了，只好下次再接再厲繼續努力更壞一點。

王少偉在《我的婆婆》中演活了不肖子「秉孝」，日前透過自拍影片抒發心情，在自己的「隔壁老王UncleSam」YT頻道直接變身「秉孝」，怒嗆金鐘評審竟然覺得秉孝不夠紅，直接搭高鐵衝到《我的婆婆》在台南的拍攝地點，要南部鄉親幫他評評理。

糗得是，王少偉從台北捷運一路出發、高鐵、抵達台南，竟然都沒有人認出來，自我解嘲是沒有做造型又戴口罩，氣得他決定第2天挑戰人潮多的指標性名店，來證明「秉孝」的知名度，影片上架後，粉絲留言大讚認為王少偉演技生動完全沒有包袱。

雖然金鐘失利，王少偉沒停下腳步，已經在為接下來的工作做準備，剪髮剃鬍改變造型，看到的朋友都說整個人年輕20歲，他將以嶄新的面貌迎接年底即將開拍的電影、戲劇，保證讓大家看到不一樣的他。