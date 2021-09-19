繼此前禁台灣鳳梨輸入後，中國大陸海關總署發布通知指，暫停台灣釋迦和蓮霧輸入中國大陸，對此，國民黨強調，政府採取具體行動解决問題，不要讓愛農民流於口號，並呼籲政府派專家組團前往大陸，釐清事實，通過雙邊談判化解爭端。

國民黨指出，有鑑於該禁令對台灣農民可能產生的衝擊，提出以下三點呼籲和建議，根據農委會的統計資料，大陸市場佔台灣釋迦和蓮霧外銷出口的九成，可見深受大陸消費者喜愛。希望政府採取具體行動解决問題，不要讓愛農民流於口號。

國民黨表示，二、釋迦和蓮霧是否帶有病蟲害，所帶的蟲害是否對進口地帶來嚴重威脅，需要通過科學專業嚴謹認定。建議政府派專家組團前往大陸，釐清事實，通過雙邊談判化解爭端。

國民黨強調，最後，過去國民黨執政時期，兩岸曾簽署「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」，根據該協議第九條，雙方同意建立重大檢疫檢驗突發事件協處機制，並及時通報、快速核查。希望政府善加運用，為農民爭取最大權益。