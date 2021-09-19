琳瑯滿目的創意作品之二。（台開提供）

ha.ju 柒月壹日晴等創商家應邀共襄盛舉。（台開提供）

印事了得工作室等創商家應邀共襄盛舉。（台開提供）

台開〈金門風獅爺商店街〉在中秋連假推出創意市集，邀請10家行動攤車、手作工作室和Dj駐場，打造團圓佳節歡樂氣氛。（台開提供）

市集內的開運修容攤位，也相當受到歡迎。（台開提供）

台開〈金門風獅爺商店街〉在中秋連假推出創意市集，邀請10家行動攤車、手作工作室和Dj駐場，打造團圓佳節歡樂氣氛。（台開提供）

台開〈金門風獅爺商店街〉在中秋連假推出創意市集，邀請10家行動攤車、手作工作室和Dj駐場，打造團圓佳節歡樂氣氛，與鄉親和遊客共度美好時光，也為揮別疫情，迎接景氣復甦做好起跑準備。

這項以迎中秋為主題設計的小市集，邀請ha.ju 柒月壹日晴、綠朵園藝、芮泊工作室、印事了得工作室、RBstudio、Roseweet Studio工藝美學工作室、找餐、小瓢蟲窯烤披薩、肥忠滿煎糕等商家共襄盛舉，只要消費滿200元，即可抽文創小物及風獅爺商店街贊助的小禮品。

台開集團在2019年成立金門最具規模的創業基地-風獅爺新創中心，提供辦公室租賃、會議室承租、設址登記，積極協助推動地方創業、創生項目，鼓勵青年朋友揮灑創意、勇於實踐，在疫情衝擊各行各業，景氣大幅下滑之際，像黑暗中的一盞明燈，散發等待黎明的能量和溫度。

台開強調，風獅爺商店街是台開的指標投資項目，未來仍將隨著市場景氣做滾動轉型，持續引進具市場競爭性及差異性的產品，穩固基礎營運現況，也為將來疫情趨緩後，迎接國內外旅遊商機做準備，歡迎有意願的廠商包括餐飲、娛樂項目加入擴大版圖。